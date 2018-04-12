В реновации краевой столицы готовы принять участие японские и краснодарские девелоперы

14:10 | 14.04.2018

В пятницу, 13 апреля, губернатор Пермского края Максим Решетников провел рабочую встречу с представителями краснодарского девелопера «Девелопмент-Юг» и японской компании YUNIKA. В мероприятии приняли участие губернатор, представители региональных министерств, глава города Перми, руководитель ГБУ «Агентство инвестиционного развития» и топ-менеджмент компаний YUNIKA и «Девелопмент-Юг».



Ключевой опыт компаний связан с инвестициями в элитную недвижимость и управление крупными коммерческими объектами. На текущий момент основным направлением деятельности является девелопмент недвижимости. При этом компании «Девелопмент-Юг» и YUNIKA имеют большой опыт работы на территории Российской Федерации.



В рамках встречи губернатор Прикамья Максим Решетников представил инвестиционный потенциал региона, а президенты корпораций «Девелопмент-Юг» и YUNIKA рассказали об интересах компаний в сфере развития девелопмента в регионе.



Как отметили президент Строительно-инвестиционной корпорации «Девелопмент-Юг» Сергей Иванов и президент компании YUNIKA Мотохико Исодзаки, обе компании готовы инвестировать в крупные инфраструктурные проекты и девелопмент. При этом компании рассчитывают на долгосрочное сотрудничество.



Отметим, накануне делегация Пермского края представляла инвестиционные проекты на Международном инвестиционном форуме в Объединенных Арабских Эмиратах «Annual — Investment Meeting 2018». Возглавил делегацию глава Прикамья Максим Решетников. В результате проведенных презентаций пермские компании заключили сразу несколько соглашений о взаимовыгодном сотрудничестве с арабскими инвесторами. Кроме того, в результате переговоров в ОАЭ Краснокамский завод металлических сеток и арабская компания LOOTAH планируют запустить совместное производство.



В первый день работы форума губернатор Пермского края Максим Решетников презентовал инвестиционный потенциал региона заместителю министра экономики Объединенных Арабских Эмиратов Абдулле Аль-Салеху. Замминистра экономики ОАЭ проявил интерес к представленным инвестиционным проектам Пермского края и выразил уверенность в совместном сотрудничестве.