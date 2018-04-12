Пермь: новости дня
14:05 | 14.04.2018
Профессиональному сообществу представили 3D-модель обновленной пермской эспланады
Разработчики представили для обсуждения 3D-модель будущего облика эспланады. Собравшиеся эксперты оценили проект и высказали свои предложения. Возможность более детально познакомиться с концепцией благоустройства этого ключевого общегородского пространства будет у всех желающих — в ближайшее время объемный проект эспланады будет представлен на портале «Управляем вместе» для обсуждения жителями города.
Как отметил и. о. министра культуры Пермского края Вячеслав Торчинский, сейчас началось строительство исключительно подземных сооружений фонтана и на внешний вид эспланады как открытого, свободного общественного пространства эти работы никак не повлияют: «Строительство нового фонтана — лишь первый шаг к серьезному преображению эспланады, которая должна стать новой постоянной точкой притяжения для пермяков. Эспланада останется местом для проведения культурно-массовых мероприятий как летом, так и зимой.
У нас накоплен огромный опыт проведения крупных фестивалей, который показывает, чего нам не хватает: инфраструктуры, зонирования территории, элементов благоустройства. После реконструкции эспланады у нас появится возможность организовывать мероприятия более качественно и масштабно. Но и все остальное время эспланада больше не будет пустовать: благодаря реконструкции появится новое комфортное место для проведения досуга. Сейчас экспертное сообщество, жители города должны решить, каким оно будет. Элементы декора, расположение объектов, выбор лавочек, освещения, арт-объектов, растений — все это можно и нужно обсуждать всем вместе. Все предложения, которые поступят, будут тщательно проанализированы».
Пермский художник Юрий Лапшин признался, что мечтает о музее скульптуры под открытым небом, который притягивал бы разные проекты: «Мы имеем уникальное городское пространство, подобного которому нет в ближайших городах, но используем его только как временную площадку. Я как художник был участником всех фестивалей, которые проходили на эспланаде, и знаю ее возможности — они огромны. Конечно, представленная концепция требует детальной проработки, но мне бы очень хотелось, чтобы эти преобразования произошли как можно быстрее».
Создатель и организатор независимых культурных проектов Олег Ощепков отметил, что подобный проект-трансформер позволит получить площадку под качественное оформление летних фестивалей, ледового городка — зимой, и позволит эффективно использовать ее остальные 8 месяцев года: «У нас есть возможность реализовать десятки сценариев, если предусмотрим точное зонирование — например, зону для отдыха семей с маленькими детьми, зону для активного отдыха молодежи. Это будет нейтральная площадка, которую в любой момент можно будет насыщать качественными ивентами».
Почетный архитектор России Виктор Щипалкин обратил внимание на необходимость тщательной проработки проекта для зимнего периода и высказал ряд конкретных предложений по корректировке отдельных его элементов, в том числе по организации зон отдыха и вариантам покрытия. По его мнению, это позволит сделать проект «более эффектным».
Геннадий Игошин, который 26 лет был главным архитектором Перми, вспомнил, что дискуссия о том, какой должна быть эспланада, идет уже давно: «Я атеист, но за этот проект поставил бы свечку. Тут предлагали строить и торговый центр, и театр, и пруд. Сейчас мы, наконец, обсуждаем правильный подход. Однако я вижу, что проект требует доработки как по архитектурным решениям, так и в плане дизайна. Мне бы хотелось, чтобы он был высокохудожественным, чтобы в итоге мы создали место, куда бы приходили на экскурсии и школьники, и гости города. Чтобы он отражал суть города Перми. Просто очередным парком мы никого не удивим. Очень хорошо, что у каждого из нас есть возможность высказаться. Проект нужно обсуждать».
Глава Перми Дмитрий Самойлов запланировал обсуждение нюансов развития эспланады с профессиональным сообществом, для чего во второй половине апреля состоится заседание Градостроительного совета.
Напомним, проект предусматривает активную жизнь в 68-м квартале Перми и зимой, когда здесь работает ледовый городок, и летом, когда заработает новый фонтан и появится возможность проводить культурно-массовые мероприятия на современном уровне. Таким образом, после благоустройства эспланады горожане получат комфортную и интересную летнюю досуговую площадку.
© «Вечерние Ведомости»
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