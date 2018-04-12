На ПИПФ-2018 впервые проведут командный практикум по бережливому производству

17:55 | 13.04.2018

В рамках Пермского инженерно-промышленного форума для участников программы по повышению производительности труда состоится Учебный командный практикум.



Учебный командный практикум подразумевает соревнование между двумя командами, участники которых, имитируя производственный процесс, разделят его на несколько частей и соберут вентиляторы. На практическом примере организаторы покажут собравшимся, как, используя приемы бережливого производства, можно повысить производительность труда на предприятии.



Организаторами практикума выступят Центр «Кайдзен» и Минэкономразвития России. Накануне на заседании правительства Пермского края обсуждался вопрос организации и проведения одного из важнейших деловых мероприятий региона. В этом году мероприятие станет уникальным как с точки зрения размещения площадок, направленности мероприятий, так и с точки зрения выставочных экспонатов. Среди них будут представлены ракетный двигатель РД-275, авиационный двигатель ПД-14 и вертолетный двигатель ВК-800СВ, который ранее не выставлялся.



Зарегистрироваться на форум или ознакомиться с полной программой мероприятия можно на сайте: engineerforum.ru



Напомним, с 2017 года в Пермском крае реализуется приоритетная федеральная программа «Повышение производительности труда и увеличение уровня занятости». В ней принимают участие более 25 предприятий региона. В 2018 году предприятия-участники проведут аудит производственной системы, разработают и исполнят программы повышения производительности труда при участии специалистов Регионального центра инжиниринга. В конечном итоге программа увеличит эффективность работы предприятий за счет применения лучших практик и методик по повышению производительности труда.



Пермский инженерно-промышленный форум состоится 19–20 апреля в Фестивальном доме (ул. Ленина, 51а). Регистрация участников уже открыта и доступна на сайте форума engineerforum.ru/signup.