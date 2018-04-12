В Прикамье завершено строительство нового корпуса школы на 120 мест в п. Сейва

16:39 | 13.04.2018

После проведения итоговой проверки краевым Госстройнадзором ведомством выдано положительное заключение о соответствии нового корпуса сейвинской школы проектам, прошедшим экспертизу. Инспекцией было отмечено, что обозначенные ранее замечания устранены застройщиком в полном объеме.



«Новая школа рассчитана на 120 учащихся. Общая площадь застройки — более 2 тыс. кв. м. После проведения формальных процедур школа будет введена в эксплуатацию, и в ней начнутся занятия», — поясняют в краевом минстрое.



Ранее губернатор Пермского края Максим Решетников обозначал важность строительства новых образовательных учреждений, которые бы соответствовали современным требованиям: «Новые, современные, оптимально оборудованные школы для наших детей — это основа качественного образования в регионе», — заявлял Максим Решетников.



Напомним, в период до 2022 года в Пермском крае будет построено 27 школ на 15 000 мест. На эти цели из бюджетов всех уровней направят 8,3 млрд рублей.



В настоящее время ведется строительство школы в селе Кочево, она сможет принять 400 учеников. В марте была открыта новая школа в поселке Фролы на 1200 учеников.