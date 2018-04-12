Губернатор Пермского края напишет «Тотальный диктант»

16:18 | 13.04.2018

14 апреля в 13:00 все желающие проверят уровень своей грамотности, приняв участие в самом демократичном событии апреля. Участником акции станет и губернатор Пермского края Максим Решетников. Он вместе с другими пермяками напишет «Тотальный диктант» на площадке Пермского государственного гуманитарно-педагогического университета.



Как сообщают организаторы, в этом году участникам предстоит написать текст российской писательницы Гузели Яхиной, автора романа «Зулейха открывает глаза», лауреата премии «Большая книга». Текст состоит из трех частей: «Утро», «День» и «Вечер». Пермякам предстоит писать вторую часть — «День». Все три фрагмента войдут в новое, еще не опубликованное произведение Гузели Яхиной под названием «Дети мои». На книжных полках роман появится только в мае текущего года.



Напомним, «Тотальный диктант» в Перми можно написать на 40 площадках во всех районах города. Зарегистрироваться и отследить полный список площадок «Тотального диктанта» в Перми можно на сайте totaldict.ru.



Напомним, «Тотальный диктант» — ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции — дать возможность каждому человеку проверить уровень знания русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Участие в «Тотальном диктанте — 2018» примут около 1000 населенных пунктов России и мира. За 15 лет существования «Тотальный диктант» превратился в масштабное международное событие. Организатор акции — Фонд поддержки языковой культуры граждан «Тотальный диктант».