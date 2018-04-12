Краевые власти поддержали 120 проектов общественных объединений

15:43 | 13.04.2018

Администрация губернатора Пермского края подвела итоги конкурса социальных и гражданских инициатив. В 2018 году на конкурс поступило более 300 проектов. «Хочется поблагодарить глав муниципалитетов Прикамья за активное содействие организации конкурса. Если в прошлом году в конкурсе участие приняли 20 территорий, то в 2018 году их уже 47», – говорит директор департамента общественных проектов администрации губернатора Пермского края, заместитель председателя конкурсной комиссии Евгений Хузин.



По словам руководителя департамента, наибольшее количество проектов поступило в конкурсную комиссию из Перми, Березников, Лысьвы, Добрянского, Краснокамского, Чердынского, Чернушинского и Чусовского районов.



Как отметил депутат Законодательного собрания Пермского края, член экспертной комиссии конкурса Сергей Яшкин, грантовый фонд конкурса значительно увеличился по сравнению с 2017 годом и составил более 69,5 млн рублей. «Это значит, больше организаций смогут реализовать свои проекты на территории нашего края. Победителями конкурса стали проекты, направленные на положительные изменения в различных сферах жизни жителей Прикамья. Это и патриотическое воспитание детей и молодежи, поддержка ветеранских организаций, профилактика социально опасных форм поведения граждан, пропаганда здорового образа жизни, физической культуры и спорта, укрепление межнационального согласия и гражданского единства и другие», – прокомментировал итоги конкурса Сергей Яшкин.



Напомним, в этом году грантовый фонд конкурса увеличен почти на 26 млн рублей по поручению губернатора Пермского края Максима Решетникова. Максимальная сумма финансирования одного проекта увеличена с 500 тысяч до 3 млн рублей.



Стоит отметить, что активное участие в конкурсе в этом году приняли краевые и районные организации ветеранов. Во всех территориях Прикамья в течение 2018 года они проведут патриотические акции, уроки мужества и памяти для школьников, мероприятия, направленные на активное долголетие пожилых людей. Завершится год Межтерриториальным форумом ветеранов.



Наряду с этим будут реализованы проекты, посвященные Году добровольчества в России, 75-летию Уральского добровольческого танкового корпуса, памятным датам истории нашей страны и многие другие.