В Прикамье приостановлена деятельность кафе

14:47 | 13.04.2018

Судебные приставы Пермского края приостановили работу кафе в связи с угрозой жизни и здоровью посетителей.



Как рассказали в краевом УФССП, в отдел судебных приставов по г. Чусовому и Горнозаводскому району на принудительное исполнение поступило подлежащее немедленному исполнению постановление суда в отношении индивидуального предпринимателя.



58-летний мужчина открыл в торговом павильоне небольшое кафе, где можно было быстро перекусить. Внеплановая проверка Роспотребнадзора показала, что управленец допустил нарушения санитарного законодательства. При организации питания населения в специально оборудованных местах руководство должно контролировать качество воды, используемой для приготовления пищи и мытья посуды. Частник же привозил воду для приготовления еды и напитков из дома в пятилитровых пластмассовых емкостях. Посуду для посетителей мыли в пластиковом тазу водой из электрического чайника, а грязную воду выливали из ведра на улице. Кухонное оборудование было грязным, в жирных каплях и разводах. Продавец, по совместительству повар, работала без спецодежды, не имея личной медицинской книжки.



Суд принял во внимание степень угрозы для здоровья населения и признал предпринимателя виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Наказанием стало административное приостановление деятельности по осуществлению услуг общественного питания, приема, хранения и продажи продуктов в торговом павильоне сроком на 15 суток.



Судебный пристав-исполнитель известил бизнесмена о возбуждении исполнительного производства, составил акт о приостановлении деятельности кафетерия и предупредил об административной и уголовной ответственности за неисполнение требований судебного пристава и решения суда. Предприниматель не стал чинить препятствий служителям закона.



Сейчас торговый павильон опечатан, пристав будет проверять, не возобновлена ли незаконно деятельность точки общепита, в течение всего срока административного наказания.