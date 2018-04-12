Пермяков приглашают на легкоатлетическую эстафету

13:45 | 13.04.2018

В воскресенье, 22 апреля, на ул. Мира в Индустриальном районе пройдет легкоатлетическая эстафета в честь почетных граждан Перми, летчиков-космонавтов Алексея Леонова и Павла Беляева. В этом году спортивное мероприятие состоится уже в 59-й раз. Ежегодная весенняя эстафета стала визитной карточкой Индустриального района.



С 09.30 до 12.30 22 апреля в связи с проведением соревнований будет временно прекращено движение транспорта по ул. Мира на участке от ул. Стахановской до ул. Леонова. Движение общественного транспорта, кроме трамваев, также будет остановлено на время забега. По маршруту эстафеты также будет запрещена остановка и стоянка транспорта вдоль ул. Мира, с 07.00 будет действовать эвакуатор.



В эстафете будут участвовать учащиеся, сотрудники организаций и предприятий района.



По традиции маршрут эстафеты протяженностью 5450 метров будет разбит на 15 этапов: девять мужских и шесть женских. Старт и финиш – у ДК им. Гагарина. Торжественное построение и парад участников начнется в 10.00, старт будет дан в 11.00.



Заявки на участие, заверенные руководителем и врачом, нужно подать до 19 апреля по электронной почте: ducfp_zdorov@mail.ru. Дополнительную информацию можно получить у Дмитрия Свечникова по телефону 280-26-32.