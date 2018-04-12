Выходные в Перми будут относительно теплыми

12:36 | 13.04.2018

Сейчас в столице Прикамья 5 градусов, облачно с прояснениями. Сегодня, 13 апреля, днем в Перми воздух прогреется до 7 °C, ночью будет до -4 °C.



Завтра ожидается солнечная погода, столбик термометра днем поднимется до 8 °C, ночью будет +1 °C. В воскресенье, 15 апреля, потеплеет до 9 °C, будет пасмурно. Ночью похолодает до -4 °C, а в понедельник, по предварительным прогнозам, будет всего 3 °C.