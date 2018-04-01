На заседании Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям обсудили реализацию СО НКО социально значимых проектов

18:44 | 12.04.2018

В рамках повестки Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям при главе города Перми Дмитрии Самойлове был утвержден состав президиума Совета на 2018 год, обсуждалась реализация социально-ориентированными некоммерческими организациями проектов, направленных на гармонизацию межнациональных отношений в 2017 году. Кроме того, прошла презентация книг проекта «Народы города Перми: история и культура». В работе приняли участие заместитель председателя Пермской городской Думы Алексей Грибанов, депутат Пермской городской Думы Василий Кузнецов.



«Мы открываем плановую работу нашего совета. По итогам 2017 года доля граждан, положительно оценивающих межнациональные отношения в городе Перми, составила 82,1%, по оценке межконфессиональных отношений доля граждан составила 90%. Это высокие показатели, которые соответствуют общероссийским трендам. Уверен, что так же эффективно, плодотворно, конструктивно мы будем работать и в этом году», - подчеркнул глава Перми Дмитрий Самойлов.



Совет – это важная диалоговая площадка, где в режиме прямого разговора с властями города обсуждаются самые актуальные вопросы межнациональных и межконфессиональных отношений.



В ходе заседания прозвучали предложения, которые касались создания центра интернациональной дружбы в городе Перми, презентованы итоги межнационального конкурса презентации культур «Пермская краса». Было отмечено, что в рамках ХIХ конкурса социально значимых проектов «Город – это мы» реализованы инициативы, в которых активное участие приняла молодежь. В частности, целью проведения третьего молодежного этно-феста «Нас подружила Пермская земля» стало создание условий для формирования у молодежи города Перми этнической толерантности через знакомство и приобщение к традиционной национальной культуре народов Прикамья. Международный студенческий фестиваль «Ёлка-Фест» был нацелен на интеграцию в городское сообщество студентов-иностранцев, обучающихся в Перми. Детский межнациональный конкурс красоты и творчества «Маленькая Мисс Прикамье» был посвящен Дню защиты детей, а 4-й Фестиваль национальных традиций и музыкальной культуры народов Пермского края «Уральская мозаика» был направлен на укрепление межнационального мира и согласия, сохранение и развитие этнокультурного многообразия народов Прикамья.



«Если говорить о реализации СО НКО проектов по гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, мы видим высокую результативность некоммерческих организаций в этой сфере. Некоторые проекты в рамках конкурса «Город - это мы» повторяются регулярно, если они действительно эффективные, тогда нужно включать их в число мероприятий муниципальной программы», - считает Алексей Грибанов.