Все пункты весогабаритного контроля Прикамья заработали в полном объеме

18:03 | 12.04.2018

Автоматические пункты весогабаритного контроля в Пермском крае перешли с тестового режима на работу в полном объеме.



По поручению министра транспорта Николая Уханова, 11 апреля специалисты министерства проверили работу пункта автоматического весогабаритного контроля на трассе Полазна - Чусовой. Вся система работает бесперебойно: датчики контроля фиксируют проезд, в том числе по обочине, в случае если разрешение на проезд отсутствует, владельцу транспортного средства поступит постановление об административном правонарушении и будет наложен штраф за нарушение правил дорожного движения.



С начала недели до 11 апреля включительно на участке, проинспектированном специалистами минтранса, прошло 1174 единицы большегрузного транспорта, из них с превышением веса или габаритов — 69. Владельцев транспортных средств, не получивших специальное разрешение, ждет административное наказание в виде штрафа от 150 тыс. рублей.



Как отмечают в краевом минтрансе, в случае выявления состава административного правонарушения данные передаются в региональный Центр автоматизированной фиксации административных правонарушений в области дорожного движения ГИБДД ГУ МВД России по Пермскому краю для вынесения штрафа. Вынесенное постановление об административном правонарушении направляется письмом в адрес нарушителя, далее осуществляется контроль оплаты штрафа.



Целями запуска системы автоматического весогабаритного контроля является увеличение срока службы дорожного покрытия и искусственных сооружений, повышение уровня безопасности дорожного движения.



Весогабаритный контроль на территории региона усилен по инициативе губернатора Пермского края Максима Решетникова для повышения качества содержания автодорог. «Нужно разрабатывать систему фото- и видеофиксации, весогабаритного контроля, потому что мы можем вложить уйму денег в приведение дорог в нормативное состояние, а большегрузы дороги «раздавят», — заявлял Максим Решетников. Напомним, автоматические пункты контроля за дорожным движением интеллектуальной транспортной системы установлены на трех участках автомобильных дорог: Горнозаводск – граница Свердловской области, Полазна – Чусовой, Голдыри – Орда – Октябрьский (поворот на Орду). Обработка данных осуществляется информационной системой автоматизации расчета ущерба за перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов.



Система автоматически определяет габаритные размеры и массу автотранспорта, осевые нагрузки, количество колес на оси, а также тип транспортного средства. Она также распознает регистрационные знаки автомобилей, скорость и направление движения, расположение на дороге и наличие разрешения на провоз крупногабаритных и тяжеловесных грузов. В случае превышения допустимых параметров и при отсутствии специального разрешения на перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов система автоматически формирует материалы для дальнейшего вынесения постановления об административном правонарушении. Кроме того, установленные комплексы фотовидеофиксации способны выявлять транспорт, находящийся в розыске.



Основными преимуществами внедрения системы автоматических пунктов весогабаритного контроля являются круглосуточная фиксация весовых и габаритных параметров транспортных средств без снижения скорости потока и стопроцентный охват потока транспортных средств. Система работает автономно и не требует присутствия персонала.



В 2018 году планируется установить еще 10 пунктов весогабаритного контроля и 46 комплексов фото- и видеофиксации.