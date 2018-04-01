На Пермском инженерно-промышленном форуме впервые презентуют вертолетный двигатель пермской разработки

16:56 | 12.04.2018

19–20 апреля в Перми состоится одно из важнейших деловых мероприятий Пермского края — Пермский инженерно-промышленный форум. В этом году мероприятие станет уникальным как с точки зрения размещения площадок, направленности мероприятий, так и с точки зрения выставочных экспонатов.



На сегодняшнем заседании правительства Пермского края губернатор Максим Решетников отметил, что в этом году форум будет посвящен не только общим вопросам, но решению конкретных задач. «Программа форума учитывает три основных направления развития нашей промышленности: повышение производительности труда, кооперация, цифровизация производства. В прошлые годы мы говорили по большей части в целом о промышленной политике, в этом году поговорим о решении конкретных задач, — обозначил глава Прикамья. — В этом году увеличиваем практическую ценность форума. В частности, соберемся с советом директоров промышленных предприятий в расширенном составе, обсудим первые итоги программы повышения производительности труда и большую программу по цифровизации производства».



О ходе подготовки к масштабному краевому мероприятию доложил заместитель председателя правительства — министр промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края Алексей Чибисов. По его словам, отличительной особенностью форума станет работа выездных площадок: «На базе ПНППК состоится конференция по быстрореагирующему производству; в Краснокамске пройдет выездной аудит Краснокамской фабрики деревянной игрушки на предмет резервов повышения производительности труда; на вокзале Пермь-1 — презентация потребностей АО «РЖД» в продукции пермских предприятий в сфере железнодорожной техники».



Кроме того, параллельно деловой программе форума будет работать выставочная площадка, на которой впервые в истории форума будут представлены достижения школы двигателестроения: ракетный двигатель РД-275, авиационный двигатель ПД-14 и вертолетный двигатель ВК-800СВ, который ранее не выставлялся. Также будет представлена экспозиция крупнейших партнеров форума, таких как «Лукойл», РЖД, «Ростелеком», «Метафракс», «Вертолеты России», «Сибур».



Зарегистрироваться на форум или ознакомиться с полной программой мероприятия можно на сайте engineerforum.ru.