Студенты пермских вузов смогут получать повышенную губернаторскую стипендию

15:30 | 12.04.2018

Правительством Пермского края утверждено постановление, которое устанавливает условия получения дополнительной повышенной стипендии в вузах Прикамья.



Повышенная дополнительная стипендия в размере 11 500 рублей будет назначаться на конкурсной основе и выплачиваться ежемесячно с 1-го по 3-й курс.



Претендовать на повышенную стипендию смогут 200 лучших студентов, поступивших в пермские вузы на приоритетные направления подготовки (инженерно-технические, естественно-научные и IT-специальности), имеющие высокие баллы ЕГЭ — 225 баллов и выше по сумме трех предметов — и заключившие договоры с предприятием на трудоустройство.



Как отметил губернатор Максим Решетников на заседании краевого правительства, таким образом будет решено сразу несколько важных задач: «Студенты уже во время учебы будут вникать в специфику предприятия, а после окончания вуза гарантированно устроятся на работу, предприятия получат готового специалиста, а для края это еще один способ привлечения лучших выпускников в наши вузы и хорошая возможность вовлечь талантливых ребят в процессы развития региона».



Министр образования и науки Пермского края Раиса Кассина сообщила, что с каждым годом «225-балльников» на специальностях информационных технологий, естественно-научных и технических направлениях подготовки становится все больше. В 2017 году процент «студентов-технарей», получающих губернаторскую стипендию, составил 61 % от общего числа «губернаторских» стипендиатов.



На плановые 2018/19 годы в бюджете Пермского края на эти цели дополнительно запланировано 18,4 млн рублей.



По итогам рассмотрения вопроса губернатор дал поручение министерству образования и науки и министерству промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края обсудить с региональными предприятиями вопрос введения дополнительных стипендий студентам-целевикам.



Напомним, сейчас дополнительную стипендию губернатора в размере 5750 руб. в месяц получают 1725 студентов пермских вузов. Бюджет Пермского края на 2018 и плановый период 2019–2020 годы предполагает направление 137 млн руб. в год на выплату дополнительных стипендий Пермского края.