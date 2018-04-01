Пермяки могут претендовать на разовые и ежемесячные выплаты на первого ребенка

15:05 | 12.04.2018

Департамент социальной политики администрации Перми напоминает семьям о возможности получить денежные выплаты, написав заявление в органы социальной защиты по месту регистрации матери ребенка.



По федеральному законодательству сегодня во всех территориях Пермского края, в том числе в городе Перми, от семей принимаются заявления на получение ежемесячной выплаты на первого ребенка, рожденного после 1 января этого года. Размер выплаты на территории края составляет 10 289 рублей.



На ежемесячную денежную выплату могут претендовать те семьи, чей среднедушевой доход не превышает 1,5-кратную величину прожиточного минимума, то есть доход на каждого из членов семьи за последние 12 календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления, был меньше 16 206 рублей в месяц.



Заявление о назначении ежемесячной выплаты подается вместе с пакетом документов – паспортом гражданина России, свидетельством о рождении ребенка, сведениями о доходах всех членов семьи за последние 12 месяцев, реквизитами счета в кредитной организации и СНИЛС всех членов семьи в органы социальной защиты по месту регистрации матери ребенка.



Ежемесячная выплата осуществляется со дня рождения ребенка, если обращение за ее назначением последовало не позднее шести месяцев со дня рождения малыша, в остальных же случаях осуществляется с момента обращения в органы соцзащиты. Выплата назначается на один год, после чего заявление пишется вновь. Финансовая поддержка оказывается семье до достижения ребенком возраста 1,5 года.



Кроме того, женщина в возрасте от 19 до исполнения 24 лет, родившая первенца с 1 января прошлого года, при достижении ребенком возраста полутора лет может претендовать на дополнительную поддержку в виде единовременной выплаты в размере 60 тысяч рублей из регионального бюджета. Первые выплаты начнутся уже с 1 июля этого года.



Для получения этой выплаты необходимо с таким же пакетом документов обратиться в органы социальной защиты по месту регистрации матери ребенка.



Адреса отделов территориальных управлений министерства социального развития по районам города Перми, куда необходимо обращаться с заявлением, доступны на сайте городской администрации (gorodperm.ru/upload/news/20.12.16/Adresa_otdelov_TU_MSR_po_rajonam.docx).



Онлайн-консультации осуществляются по электронной почте mail@tumsr.perm.ru.



Задать свои вопросы можно по телефону 212-80-61 (отдел территориального управления министерства социального развития Пермского края по городу Перми).