Жительница Прикамья заплатила штраф за регистрацию гостя из Таджикистана

12:55 | 12.04.2018

Как рассказали в УФССП по Пермскому краю, в отдел судебных приставов по Красновишерскому району на исполнение поступил документ, выданный на основании приговора суда, о взыскании с 48-летней местной жительницы уголовного штрафа в пользу государства.



Женщина фиктивно зарегистрировала иностранного гражданина в двухкомнатной муниципальной квартире. Дама представила мужчину как своего квартиросъемщика, используя копии всех документов 44-летнего гражданина Таджикистана, и передала заведомо ложную информацию сотруднику отделения по вопросам миграции отделения МВД по Красновишерскому району. Нарушительница знала, что гость из Таджикистана прибыл в Россию на заработки, жить в ее квартире не будет и осуществлять контроль за его передвижениями по территории страны будет невозможно.



Осознав содеянное, женщина написала объяснительную в отделение по вопросам миграции и способствовала расследованию совершенного ей преступления. Суд признал гражданку виновной в фиктивной регистрации иностранного гражданина в жилом помещении и назначил наказание в виде уголовного штрафа в размере 10 тыс. рублей.



Судебный пристав-исполнитель вручил должнице постановление о возбуждении исполнительного производства, предупредив, что в случае злостного уклонения от уплаты штрафа он может быть заменен другим наказанием. Однако женщина не вняла предупреждениям и не уплатила штраф в установленный срок. Тогда пристав вынес постановление о замене штрафа иным видом наказания. Узнав об этом, гражданка выплатила штраф в полном объеме.