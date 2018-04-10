В Перми проклюнулись тюльпаны

18:04 | 11.04.2018

Сразу после схода снега на цветнике по ул. Мира, 15, из-под земли показались первые побеги тюльпанов. Луковицы растений высажены осенью. Скоро тюльпаны порадуют горожан цветами.



Около трех тысяч луковиц красных тюльпанов высажены в грунт на клумбе по ул. Мира, 15, осенью прошлого года. Луковицы хорошо прижились, успешно перезимовали, и с наступлением тепла из-под земли показались первые ростки тюльпанов, высотой несколько сантиметров. Ярко-красные цветы раскроются примерно к началу мая.