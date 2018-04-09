Победительница конкурса «Лидеры России» получила работу в администрации губернатора Пермского края

17:52 | 11.04.2018

Победительница всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России» пермячка Анна Козицына трудоустроилась в отдел государственной службы администрации губернатора Пермского края.



Отметим, во время встречи с участниками всероссийского конкурса губернатор Пермского края Максим Решетников предложил участникам встречи ряд форматов дальнейшего взаимодействия, в частности, участвовать в общественных советах, рабочих группах, выступать в роли экспертов различных конкурсов краевого уровня, вступить в кадровый резерв управленческих кадров Пермского края. «Вливайтесь в команду. Мы будем рады видеть вас в своих рядах», — отметил глава региона.



Анна Козицына стала одним из трех победителей конкурса «Лидеры России» от Пермского края в 2018 году. Также победителями, представлявшими наш регион, стали Сергей Сердюков (г. Пермь, ПАО «ПНППК») и Эдуард Соснин (г. Лысьва, ООО «Меркурий»). В соответствии с решением президента России Владимира Путина все финалисты конкурса получили гранты на обучение в размере 1 миллиона рублей.



По словам Анны Козицыной, «Лидеры России» стали хорошей проверкой собственных компетенций и толчком к развитию: «Я благодарна конкурсу за обратную связь. Он позволяет увидеть зоны роста, которые нужно как молодому управленцу прокачивать в дальнейшем. Мы работали в командах, и каждый вносил свой вклад. Это учит быть ситуативным лидером».



«Лидеры России» – флагманский проект открытой платформы «Россия – страна возможностей». Его задача – создать реально работающие социальные лифты для активных граждан страны. Цель конкурса – выявить сильных управленцев с серьезными карьерными устремлениями, дать им возможности для реализации.