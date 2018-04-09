Игорь Сапко прокомментировал отчет Правительства РФ перед Государственной Думой

17:32 | 11.04.2018

Сегодня, 11 апреля, премьер-министр Дмитрий Медведев представил Государственной Думе ежегодный отчет о работе Правительства РФ.



Депутат Государственной Думы РФ, член фракции «Единая Россия» Игорь Сапко поделился своим мнением об отчете Правительства РФ перед Государственной Думой:



— Сегодня доклад председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева — не просто традиционный отчет за прошлый год, а полноценное подведение итогов за шестилетний период деятельности Правительства РФ. Несомненно, во многом этот доклад развивает мартовское Послание президента Российской Федерации Федеральному Собранию. Затронуты все сферы жизни общества: огромное количество цифрового материала, впервые использовалось полноценная презентация.



Рост ключевых отраслей промышленности, в сельскохозяйственной отрасли мы смогли вернуть статус аграрной державы, прошла модернизация БАМа и Транссиба, Крым был интегрирован в экономику и инфраструктуру России, впервые мы смогли повысить МРОТ до прожиточного минимума, на высоком уровне провели ряд крупных спортивных мероприятий. За шестилетний срок, судя по цифрам, удалось достичь положительных результатов во многих сферах, но есть и другая сторона медали: разбалансированность региональных бюджетов, зависимость от поддержки федерального центра, а это только в 2018 году 1,7 триллиона рублей.



Много планов озвучено и в социальной сфере: создание мест в ясельных группах, обеспечение мирового уровня по качеству высшего образования, в экономической сфере это импортозамещение и развитие экспорта, снижение рисков ведения бизнеса в России. Безусловно, отчет председателя Правительства РФ делает взаимодействие с Государственной Думой более эффективным!