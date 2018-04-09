Пермь: новости дня
17:32 | 11.04.2018
Игорь Сапко прокомментировал отчет Правительства РФ перед Государственной Думой
Депутат Государственной Думы РФ, член фракции «Единая Россия» Игорь Сапко поделился своим мнением об отчете Правительства РФ перед Государственной Думой:
— Сегодня доклад председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева — не просто традиционный отчет за прошлый год, а полноценное подведение итогов за шестилетний период деятельности Правительства РФ. Несомненно, во многом этот доклад развивает мартовское Послание президента Российской Федерации Федеральному Собранию. Затронуты все сферы жизни общества: огромное количество цифрового материала, впервые использовалось полноценная презентация.
Рост ключевых отраслей промышленности, в сельскохозяйственной отрасли мы смогли вернуть статус аграрной державы, прошла модернизация БАМа и Транссиба, Крым был интегрирован в экономику и инфраструктуру России, впервые мы смогли повысить МРОТ до прожиточного минимума, на высоком уровне провели ряд крупных спортивных мероприятий. За шестилетний срок, судя по цифрам, удалось достичь положительных результатов во многих сферах, но есть и другая сторона медали: разбалансированность региональных бюджетов, зависимость от поддержки федерального центра, а это только в 2018 году 1,7 триллиона рублей.
Много планов озвучено и в социальной сфере: создание мест в ясельных группах, обеспечение мирового уровня по качеству высшего образования, в экономической сфере это импортозамещение и развитие экспорта, снижение рисков ведения бизнеса в России. Безусловно, отчет председателя Правительства РФ делает взаимодействие с Государственной Думой более эффективным!
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
18:04 | 11.04.2018
В Перми проклюнулись тюльпаны
17:52 | 11.04.2018
Более 100 корейских компаний примут участие в «Иннопроме-2018»
17:52 | 11.04.2018
Победительница конкурса «Лидеры России» получила работу в администрации губернатора Пермского края
17:25 | 11.04.2018
Пермские компании заключили договоры о взаимовыгодном сотрудничестве с арабскими бизнесменами
17:19 | 11.04.2018
Форум «Техническое перевооружение машиностроительных предприятий России» проходит в уральской столице
16:32 | 11.04.2018
Инспекция государственного жилищного надзора проверила более 100 газифицированных многоквартирных домов
16:21 | 11.04.2018
140 свердловчан лишены водительских прав из-за алкогольной и наркотической зависимости
15:54 | 11.04.2018
Пермяков приглашают на встречи с главами районов
15:46 | 11.04.2018
На дебошира с рейса Екатеринбург — Анталья могут завести уголовное дело
15:44 | 11.04.2018
Жилфонд Красноуральска может захватить «варяг» из Качканара
15:29 | 11.04.2018
Свердловский облсуд отказал Александру Куковякину в условно-досрочном освобождении
15:09 | 11.04.2018
Джихад и установка шариата. В Зауралье раскрыт опасный сторонник крайне радикальной экстремистской организации «Нурджулар»
14:57 | 11.04.2018
В Екатеринбург приедет министр спорта России Павел Колобков
14:34 | 11.04.2018
В Нижнем Тагиле будут судить семейную пару, распространявшую героин
14:33 | 11.04.2018
Сотрудники полиции нашли двух мужчин, напавших на свердловского борца с фунфыриками
14:29 | 11.04.2018
Прокуратура Кургана организовала проверку по факту обрушения перекрытий здания по Бурова-Петрова
14:13 | 11.04.2018
В Реже начальник тыла ОМВД может стать фигурантом уголовного дела: лейтенанта уличили в списании бензина
14:00 | 11.04.2018
Анатолий Литовченко уже девятый год подряд отправляет пенсионеров на лечение и отдых
13:56 | 11.04.2018
В Нижнем Тагиле нашли тело провалившегося под лед рыбака
13:37 | 11.04.2018
Альберт Логинов возглавил хоккейную команду «Зауралье», избавившись от приставки «и. о.»
13:37 | 11.04.2018
ГИБДД: сводка происшествий на территории Свердловской области за 10 апреля 2018 года
13:34 | 11.04.2018
В Екатеринбурге на неделю закроют участок улицы Горького
13:28 | 11.04.2018
После ЧП в Кургане проверят все аналогичные здания на территории региона
13:20 | 11.04.2018
В День космонавтики на Плотинке запустят 12 ракет
13:12 | 11.04.2018
В Прикамье приостановлена деятельность пожароопасного культурно-развлекательного центра
13:11 | 11.04.2018
Возбуждено уголовное дело в отношении директора одной из строительных фирм Екатеринбурга
12:44 | 11.04.2018
В 2018 году свердловский Минздрав уделит особое внимание борьбе с онкологией и работе в селах
12:32 | 11.04.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 10 апреля 2018 года
11:54 | 11.04.2018
Китайская корпорация Ansteel готова инвестировать в промышленные производства на Урале
11:41 | 11.04.2018
Координировать и охранять «Бессмертный полк» в Кургане будут офицеры силовых структур
11:35 | 11.04.2018
В Екатеринбурге горе-отцу светит «уголовка» за невыплату алиментов
11:18 | 11.04.2018
За первый квартал 2018 года в Орджоникидзевском районе ликвидировали 17 незаконных объектов
10:59 | 11.04.2018
Серовчанка, укусившая сотрудника полиции, получила условный срок
10:44 | 11.04.2018
Сезон заболеваемости ОРВИ в Свердловской области продолжается
10:38 | 11.04.2018
В Камышловском районе перевернулся мотоцикл. Погиб 7-летний мальчик
10:01 | 11.04.2018
До шести лет лишения свободы грозит расхитительнице газа в Екатеринбурге
09:45 | 11.04.2018
В весенний призыв ряды вооруженных сил пополнят 860 екатеринбуржцев
09:27 | 11.04.2018
В Индии утонул екатеринбуржец, приехавший на выставку военной техники
09:12 | 11.04.2018
В ночной аварии на проспекте Ленина погиб человек
09:03 | 11.04.2018
Ночью на улице Сортировочной горел Hyundai Sonata
23:11 | 10.04.2018
Из горящего торгового центра в Краснотурьинске эвакуировали 67 человек
20:52 | 10.04.2018
«Уралтрансбанк» заявил о закрытии трех офисов в Екатеринбурге