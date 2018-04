Пермские компании заключили договоры о взаимовыгодном сотрудничестве с арабскими бизнесменами

17:25 | 11.04.2018

По итогам второго дня работы на Международном инвестиционном форуме в Объединенных Арабских Эмиратах «Annual — Investment Meeting 2018» было подписано два соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве между предприятиями Пермского края и ОАЭ.



Во вторник, 10 апреля, в Арабских Эмиратах подписаны соглашения о взаимовыгодном сотрудничестве между LOOTAH Group of Companies и АО «Пермснабсбыт» и НПО «Искра».



Министром экономического развития Максимом Колесниковым было проведено несколько переговоров с потенциальными инвесторами. В частности, инвестиционные проекты Пермского края представлены государственным структурам Объединенных Арабских Эмиратов. По итогам достигнуты договоренности о продолжении деловых переговоров и предоставлении более детальной информации со стороны Прикамья. Помимо госструктур проведен сет переговоров с крупнейшими инвестиционными компаниями ОАЭ. Коммерческие компании в большей степени проявляют интерес к инвестиционным проектам региона и разработкам предприятий Пермского края в областях IT, добычи нефти и газа, транспорта и энергетики.



Отметим, ранее на форуме глава Прикамья Максим Решетников подчеркивал, что у Пермского края есть направления, где он имеет конкурентные преимущества. «Мы выделили для себя два направления. Первое — организация производства на территории Арабских Эмиратов. Наша задача — помочь компаниям найти партнеров, которые бы, с одной стороны, помогли сориентироваться на новом рынке сбыта, с другой — организовали бы производство, — пояснял Максим Решетников. — Второе направление — площадки под строительство отелей, ретейл-парков, аквапарка в Пермском крае. Мы привезли конкретные предложения с тем, чтобы заинтересовать инвесторов и впоследствии проводить анализ рисков, доходности и издержек».



Напомним, в первый день инвестиционного форума губернатор Пермского края Максим Решетников презентовал инвестиционный потенциал региона заместителю министра экономики Объединенных Арабских Эмиратов Абдулле Аль-Салеху. Замминистра экономики ОАЭ проявил интерес к представленным инвестиционным проектам Пермского края и выразил уверенность в совместном сотрудничестве. Кроме того, в рамках форума меморандум о взаимодействии подписали руководители ОАО «Краснокамский завод металлических сеток» и LOOTAH Group of Companies. Соглашение предусматривает взаимовыгодное сотрудничество, испытание мобильного дорожного покрытия/вертолетной площадки «Росомаха» в песчаной местности. Стороны предполагают создание совместного производства каркасной сетки «Росомаха».