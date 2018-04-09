Инспекция государственного жилищного надзора проверила более 100 газифицированных многоквартирных домов

16:32 | 11.04.2018

Как сообщает Региональная служба по тарифам, совместно с представителями органов местного самоуправления, АО «Газпром газораспределение Пермь» и иных специализированных организаций, а также компаниями, обслуживающими многоквартирные дома, Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края провела обследование технического состояния внутридомового газового оборудования, в том числе вентиляционных каналов (дымоходов) в многоквартирных домах.



Всего в Пермском крае проведена проверка 108 многоквартирных домов, из них 11 — в Перми, 97 — в других муниципалитетах края. Всего выявлено более 100 нарушений, некоторое оборудование отключено от газоснабжения для обеспечения безопасности жителей многоквартирных домов. По результатам осмотров собственникам жилья и управляющим организациям выписано порядка 40 предписаний и порядка 10 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований в части содержания общего имущества.



Окончательные итоги обследования будут подведены по окончании подготовки к осенне-зимнему периоду (ОЗП) в срок до 15 сентября 2018 г. Промежуточные итоги будут формироваться по контрольным датам подготовки жилого фонда к ОЗП (1 июля, 1 августа, 1 сентября и 15 сентября 2018 г.).



«В домах, где установлено газоиспользующее оборудование с отводом продуктов сгорания газа — водонагревательные колонки и газовые котлы, — дымоходы и вентканалы являются зоной повышенного контроля управляющих организаций. При малейшем засоре в них и отсутствии тяги необходимо действовать, чтобы отвести угрозу здоровью людей. Проверки, которые проводятся силами нескольких организаций, должны выявить эти слабые места», — отметили в АО «Газпром газораспределение Пермь». Напомним, масштабная проверка внутридомового газового оборудования газифицированных жилых домов Прикамья стартовала в начале апреля по поручению губернатора Пермского края Максима Решетникова.