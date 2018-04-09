Пермяков приглашают на встречи с главами районов

15:54 | 11.04.2018

В шести районах краевой столицы и в поселке Новые Ляды 18 апреля состоятся встречи с главами районов. С 18:00 все желающие смогут прийти на встречи и задать вопросы. В Орджоникидзевском районе встреча пройдет 25 апреля с 18:00.



Местами проведения встреч станут школы и общественные центры. Предварительная запись не требуется: приемы будут проходить в порядке живой очереди.



В открытых встречах, помимо глав районных администраций, примут участие их заместители и начальники ключевых отделов, депутаты ЗС и гордумы, представители учреждений образования, соцзащиты, здравоохранения, прокуратуры, полиции, службы занятости, налоговой службы, управляющих компаний и другие. Чаще всего ответы дают прямо на месте, а на вопросы, требующие дополнительной проработки, заявители получают ответы в установленной форме.



График проведения встреч с населением можно посмотреть на сайте городской администрации (gorodperm.ru/citizen/form/open_com).