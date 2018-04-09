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Пермь: новости дня


16:39 | 10.04.2018

Игорь Сапко: «В Государственной Думе считают приоритетной тему поддержки молодых семей»

Вопросы молодежной жилищной политики обсудили на заседании Комитета по делам молодежи ОКМО.

Сегодня, 10 апреля, в режиме видеоконференции состоялось заседание Комитета по делам молодежи Общероссийского Конгресса муниципальных образований (ОКМО) с представителями регионов. На связи из Перми были министр социального развития Пермского края Павел Фокин со специалистами министерства и член Комитета по делам молодежи ОКМО, директор Малой академии государственного управления Пермского края Михаил Мухин.

Проводил совещание председатель Комитета по делам молодежи ОКМО, первый заместитель председателя Комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Госдумы Игорь Сапко. К видеосвязи подключились представители порядка 36 регионов РФ.

«На прошлом заседании мы обозначили 15 ключевых направлений работы, среди которых реализация молодежной жилищной политики в субъектах России. Решение жилищных проблем молодых семей является приоритетной и непростой задачей, которая стоит перед органами региональной власти и местного самоуправления. В этом отношении очень важен опыт положительных муниципальных практик», — отметил Игорь Сапко.

На заседании председатель Молодежного парламента при Государственной Думе РФ Мария Воропаева рассказала о законодательных инициативах в области молодежной жилищной политики. Также Мария Воропаева отметила, что 16–18 мая в Москве пройдет совместное заседание Молодежного парламента и Палаты молодых законодателей. Оно будет посвящено предложениям по реализации Послания президента РФ в части повышения доступности жилья для граждан.

В ходе видеоконференции были озвучены интересные практики представителями из Татарстана, Бурятии, Ханты-Мансийского АО, Сахалина, Калужской, Челябинской, Оренбургской областей.

Михаил Мухин подчеркнул, что площадка Комитета по делам молодежи продолжает свою активную работу, привлекает внимание представителей исполнительной власти, некоммерческих организаций. «Сегодня молодые люди из разных регионов России, от Бурятии до Челябинска и Воронежа, поделились уникальным опытом реализации проектов и программ в сфере молодежной жилищной политики. Точно знаю, что коллег из министерства социального развития Пермского края заинтересовал опыт Бурятии по строительству молодежных жилищных комплексов, он может быть полезным для нашего региона, будем общаться дополнительно», — отметил Михаил Мухин.

В конце заседания Игорь Сапко сказал, что в Государственной Думе озабочены темой поддержки молодых семей и считают ее приоритетной.

«Важно, что все вопросы по предоставлению жилья молодым семьям, ипотеки и аренды жилья мы обсудили с представителями департамента жилищной политики Министерства строительства и ЖКХ РФ. В дальнейшем будем продолжать работу совместно с профильным министерством», — подытожил Игорь Сапко.

По информации краевого министерства социального развития, Прикамье является участником мероприятий по обеспечению жильем молодых семей, реализуемых на федеральном уровне. Также в регионе существует дополнительная поддержка молодых семей в решении жилищного вопроса, в рамках которой молодая семья, соответствующая определенным требованиям и состоящая на жилищном учете, может получить социальную выплату в размере 10 процентов расчетной стоимости жилья на улучшение жилищных условий. Социальная выплата в размере 10 процентов расчетной стоимости жилья предоставляется за счет средств бюджета Пермского края.

В 2018 году планируется оказать поддержку в решении жилищного вопроса порядка 200 молодым семьям Пермского края в рамках федеральной программы и 1100 молодым семьям в рамках краевого направления.

© «Вечерние Ведомости»

 


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