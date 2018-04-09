Завтра в Перми районные прокуратуры проведут прямую линию по вопросам благоустройства

15:59 | 10.04.2018

11 апреля с 16:00 до 17:00 в городской и районных прокуратурах Перми пройдет прямая линия по вопросам благоустройства и содержания территории.



Пермяки могут обратиться в прокуратуру района по вопросам содержания улично-дорожной сети, сообщить о ненадлежащей уборке территории, снега и льда с крыш, о наличии сосулек, свалок мусора, а также по другим вопросам благоустройства и содержания территории в краевой столице.



Обращения горожан в ходе прямой линии примут:



в прокуратуре Перми — помощник прокурора города Эльвира Гапьяновна Салахиева по телефону 217-51-28;

в прокуратуре Дзержинского района — помощник прокурора Сергей Олегович Апаницин по телефону 246-57-69;

в прокуратуре Индустриального района — старший помощник прокурора Алла Борисовна Стрижкова по телефону 228-06-25;

в прокуратуре Кировского района — и. о. прокурора Кировского района Ольга Леонидовна Гуляева по телефону 283-80-24;

в прокуратуре Ленинского района — старший помощник прокурора Ксения Андреевна Скурко по телефону 212-94-17;

в прокуратуре Мотовилихинского района — помощник прокурора Сергей Иванович Драчев по телефону 267-55-80;

в прокуратуре Орджоникидзевского района — помощник прокурора Светлана Геннадьевна Конина по телефону 275-11 -04;

в прокуратуре Свердловского района — заместитель прокурора Свердловского района Надежда Юрьевна Вепрева по телефону 244-39-98.