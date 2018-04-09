В первом квартале 2018 года пермские электростанции «Т Плюс» увеличили выработку тепла

15:21 | 10.04.2018

В первом квартале 2018 года теплоэлектростанции Пермского филиала «Т Плюс» выработали 1,58 млрд кВт·ч электроэнергии и отпустили потребителям 4,87 млн Гкал тепла. В сравнении с аналогичными показателями прошлого года снизился показатель выработки электричества — на 3,7 %, при этом отпуск тепла вырос на 0,1 %.



Снижение выработки электроэнергии обусловлено в первую очередь оптимизацией загрузки оборудования. Прирост отпуска тепловой энергии связан с климатическим фактором — средняя температура наружного воздуха в Пермском крае в I квартале 2018 году была ниже, чем в аналогичном периоде минувшего года. Аномально низкие для данной климатической зоны температуры были зафиксированы в марте текущего года. В том числе это повлияло на размер начислений за потребленное тепло для жителей: цифры в квитанциях за март были сопоставимы с «зимними» февральскими значениями.



Несмотря на продолжающийся отопительный сезон, на I квартал года приходится старт ремонтной кампании и подготовки к следующей зиме. В феврале — марте на Пермской ТЭЦ-9 прошли главные мероприятия ремонтной программы 2018 года — работы по сервисному обслуживанию газотурбинной установки (ГТУ). Ремонтная кампания осуществляется в соответствии с ранее утвержденным графиком, который составлен таким образом, что проводимые работы не влияют на энергоснабжение потребителей.