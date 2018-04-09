Госюрбюро и департамент земельных отношений организуют встречу с пермяками

13:47 | 10.04.2018

Встреча с жителями Орджоникидзевского района состоится 18 апреля с 14.00 до 17.00 в библиотеке №8 им. Островского (ул. Гайвинская, 6).



Представители департамента земельных отношений администрации Перми и регионального государственного юридического бюро проведут для пермяков консультации по вопросам оформления прав на земельные участки и объекты недвижимого имущества, постановки на кадастровый учет. Обращающимся нужно иметь при себе паспорт гражданина РФ или иной документ, удостоверяющий личность.



Ответы на дополнительные вопросы можно получить по телефону 212-55-51.