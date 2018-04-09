В центре Перми ведется профилактический ремонт дорог

12:47 | 10.04.2018

В Ленинском районе уже закончен профилактический ремонт участков ул. Петропавловской, Екатерининской, Пушкина, Окулова и Советской общей площадью более 150 кв. м.



Экспресс-ремонт дорожного полотна стартовал с наступлением благоприятных погодных условий. Весной такие работы ведутся при среднесуточной температуре не ниже -5 градусов. Для профилактики используется литой асфальтобетон и другие материалы.



Экспресс-ремонт продолжается: на ближайшее время запланированы работы на ул. Монастырской, Попова, Ленина. Объекты попадают в перечень работ на основе объезда территории специалистами и обращений горожан.