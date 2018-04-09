Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении учителя пермской школы № 127 Наталии Шагулиной

12:38 | 10.04.2018

Президент Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами Российской Федерации граждан России. Указ президента опубликован на официальном сайте правовой информации. В частности, медаль «За отвагу» будет вручена учителю средней школы № 127 Наталии Шагулиной. «За смелые и решительные действия, совершенные при исполнении служебного и гражданского долга, наградить медалью «За отвагу» Шагулину Наталию Васильевну — учителя средней школы № 127 с углубленным изучением отдельных предметов города Перми», — говорится в документе.



Напомним, представление к награде Наталии Шагулиной в адрес президента России Владимира Путина глава Прикамья Максим Решетников направил в январе 2018 года.



Наталия Шагулина получила большое количество ножевых ранений во время происшествия 15 января в пермской школе № 127. Действия учителя в той ситуации, сопряженные с риском для жизни, были направлены на защиту учеников своего класса.