Пермь: новости дня
12:30 | 10.04.2018
Власти Прикамья помогут семьям с детьми улучшить жилищные условия
Напомним, о возможности субсидирования государством ипотечной процентной ставки сверх 6 % годовых заявил президент страны Владимир Путин.
Как отметил министр социального развития Пермского края Павел Фокин, программа носит срочный характер: семьи с двумя детьми смогут рассчитывать на поддержку государства в течение трех лет, семьи с тремя детьми — в течение пяти лет.
«При этом можно приобрести жилую недвижимость на первичном рынке как на стадии строительства, так и уже с оформленным правом собственности», — говорят представители банков. По прогнозу заместителя управляющего Пермским отделением ПАО «Сбербанк» Натальи Соколовой, в Пермском крае на ипотечные кредиты по льготным условиям ожидается высокий спрос. «Государственная поддержка ипотечного кредитования — важная мера, которая позволяет сохранить доступность приобретения жилья и поддерживает строительную отрасль в целом. Мы ожидаем высокий спрос по данному продукту», — заявила Наталья Соколова.
По словам управляющего Отделением Пенсионного фонда России по Пермскому краю Станислава Аврончука, часто молодые родители используют средства материнского капитала именно на улучшение жилищных условий: «Территориальными органами ПФР в постоянном режиме проводится анкетирование среди женщин, родивших второго ребенка после 1 января 2018 года. Последний опрос показал, что свыше 160 женщин намерены использовать маткапитал на улучшение жилищных условий по программе льготного кредитования. Средства материнского капитала, в частности, можно направить на уплату первоначального взноса при получении кредита или займа, в том числе ипотечного, или на погашение основного долга, уплату процентов на приобретение или строительство жилья».
Председатель комитета по бюджету Законодательного собрания Пермского края Елена Зырянова считает, что мера поддержки принята своевременно: «Одна из составляющих демографической инициативы президента России — льготная ставка по ипотеке для многодетных семей. Безусловно, мера своевременная. Если же говорить в целом о системе мер поддержки семей с детьми в Пермском крае, отмечу: в 2018 году на социальную сферу приходится около 75 % всех расходов краевого бюджета, поэтому все заявленные программы и взятые краем социальные обязательства обеспечены финансированием и будут выполнены».
Бюджет Пермского края на 2018 году предусматривает финансирование государственной программы «Социальная поддержка жителей Пермского края» в объеме 20,53 млрд рублей. Это больше, чем в 2017 году, на 6,1 %. На подпрограмму «Социальная поддержка семей с детьми» в 2018 году предусмотрено 9,63 млрд рублей. Из них 7,9 млрд рублей из бюджета Пермского края и 1,73 млрд рублей из федерального бюджета.
© «Вечерние Ведомости»
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