Предприятия Пермского края представили свою продукцию на Международном инвестиционном форуме в ОАЭ

12:21 | 10.04.2018

В понедельник, 9 апреля, открылся Международный инвестиционный форум «Annual — Investment Meeting 2018» в Объединенных Арабских Эмиратах. В его работе впервые принимает участие делегация Пермского края, в состав которой вошли представители пяти предприятий Прикамья.



В течение дня стенд Пермского края посещали арабские бизнесмены и представители делегаций из других стран.



Компания ITPS впервые участвует в инвестиционном форуме международного уровня. По словам руководителя департамента промавтоматизации компании ITPS Алексея Мезенцева, представление предприятия на стенде позволяет принимать гостей и вести переговоры напрямую. «Обычно мы участвовали в форумах в качестве гостей, здесь же у нас есть возможность говорить с инвесторами напрямую, — говорит Алексей Мезенцев. — Мы представляем здесь свои разработки в области интернета вещей, в частности для промышленности, а также инструменты для цифровой трансформации бизнеса». За первый день работы на форуме компания уже получила несколько заявок по применению их технологий для компаний нефтегазовой отрасли и энергетических предприятий.



Другая пермская компания, TESSO, уже представляла свое оборудование на крупных форумах, но не в составе делегации с краевыми властями. «Мы имеем опыт участия в форуме в Саудовской Аравии. В Арабские Эмираты мы прибыли в составе делегации во главе с губернатором — для нас это важно, потому что в качестве поддержки от региональных властей мы ждем, в первую очередь, содействия в поисках новых рынков сбыта и новых клиентов», — отметил директор по стратегическому развитию компании TESSO Игорь Горячев.



Также на стенде Пермского края представлена продукция ОАО «Краснокамский завод металлических сеток», НПО «Искра» и АО «Пермснабсбыт» и инвестиционные проекты в сфере инфраструктуры и девелопмента, запланированные к реализации в Прикамье.



Предприятия Пермского края продолжат работу на форуме «Annual — Investment Meeting 2018» до 11 апреля. Также в рамках инвестиционного форума состоялось подписание меморандума о взаимодействии между ОАО «Краснокамский завод металлических сеток» и Lootah Group of companies, встреча губернатора Пермского края Максима Решетникова с заместителем министра экономики ОАЭ Абдуллой Аль-Салехом и деловая встреча с президентом Республики Татарстан Рустамом Миннихановым.