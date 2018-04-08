Краснокамский завод металлических сеток и арабская компания LOOTAH планируют запустить совместное производство

19:48 | 9.04.2018

Сегодня, 9 апреля, в первый день Международного инвестиционного форума «Annual — Investment Meeting 2018», руководители ОАО «Краснокамский завод металлических сеток» и Lootah Group of companies подписали меморандум о взаимодействии. В присутствии губернатора Пермского края Максима Решетникова подписи под документом поставили президент LOOTAH Group of companies Ибрахим Аль-Лутах и председатель совета директоров ROSSET (ОАО «Краснокамский завод металлических сеток») Эдуард Хайруллин.



Соглашение предусматривает взаимовыгодное сотрудничество, испытание мобильного дорожного покрытия/вертолетной площадки «Росомаха» в песчаной местности. Кроме того, стороны предполагают создание совместного производства каркасной сетки «Росомаха».



Напомним, 9–11 апреля 2018 года в городе Дубай (ОАЭ) проходит международный инвестиционный форум «Annual — Investment Meeting 2018». Традиционно это масштабное мероприятие собирает десятки тысяч участников из сотен стран мира. В этом году форум примет порядка 19 000 участников из 141 страны.



В этом году впервые в форуме принимает участие делегация Пермского края. В ее состав вошли как те компании, которые уже успели представить свою продукцию арабским инвесторам, так и предприятия, которые сделают это впервые. В частности, среди участников — руководители ОАО «Краснокамский завод металлических сеток», компаний ITPS и TESSO, НПО «Искра» и АО «Пермснабсбыт». Кроме того, на стенде Пермского края будут представлены инвестиционные проекты в сфере инфраструктуры и девелопмента, запланированные к реализации. Делегацию региона возглавил губернатор Прикамья Максим Решетников.



Опыт первой бизнес-миссии в Дубае показал, что у арабских инвесторов есть серьезный интерес к пермским разработкам. Напомним, первая бизнес-миссия Пермского края в Объединенные Арабские Эмираты состоялась в январе. В рамках поездки губернатор представил инвестиционный потенциал региона, а порядка 10 компаний — свою продукцию. Насыщенная программа пермской делегации позволила участникам не только презентовать свою продукцию и услуги, но и пообщаться с потенциальными инвесторами в формате b2b.