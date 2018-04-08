В Перми начался прием заявок для участия в проекте «Отряды мэра»

17:39 | 9.04.2018

Каждое лето во Дворце молодежи проходит программа летней занятости для молодежи города. Это отличная возможность приобрести бесценный опыт, новые знакомства, а также получить приятный финансовый результат своей трудовой деятельности.



Набор проходит по девяти видам деятельности – «Аниматор», «Зеленый десант», «Книга – лучший друг», «Молодежные медиа», «Журналисты», «Корпус Спасателей», «Молодая гвардия», «Российский союз молодежи» и «Спорт».



К сотрудничеству приглашаются ребята в возрасте от 14 до 25 лет. Одна смена длится 10 дней (30 часов). Участников организаторы обеспечат фирменной футболкой и питанием. Финансовое вознаграждение каждому трудившемуся молодому человеку составит 1600 рублей.

Для того чтобы стать участником, необходимо заполнить заявку и подготовить необходимый пакет документов. Принести готовый пакет документов необходимо во Дворец молодежи (улица Петропавловская, 185) в кабинеты 301, 304.



Подробную информацию о сменах, заявку на участие можно найти в памятке по программе летней занятости на сайте Дворца молодежи: dmp.perm.ru/4active_youth/placement/job2.



Контактная информация по телефонам: 237-06-56, 246-51-44 (приемная).