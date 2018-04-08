В Прикамье пройдет фестиваль лыжного спорта «Живешь в Чусовом – вставай на лыжи»

17:20 | 9.04.2018

11 апреля на лыжной базе «Металлург» (Чусовой, Лысьвенская, 105) состоится главное зрелищное событие лыжного спорта Чусового. Гостей и участников ждет спортивный праздник массового лыжного спорта, лыжные забеги для детей и юношества.



В массовом старте на дистанцию 800 м классическим стилем выйдут мальчики и юноши, девочки и девушки от 9 до 16 лет. Для детей 4-6 лет пройдет зрелищный BABY-забег на дистанции 300 м. Все участники соревнований получат спортивные сувениры.



Прославленные российские спортсмены станут звездными гостями и участниками спортивной программы фестиваля. Они проведут мастер-классы для юных лыжников, примут участие в автограф- и фотосессии. Также гостей спортивного праздника ожидает культурно-развлекательная программа.