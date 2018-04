Пермские промышленники выходят на рынок Восточной Азии

16:36 | 9.04.2018

Как сообщает министерство промышленности, предпринимательства и торговли Пермского края, ПАО «Метафракс» расширяет экспорт своей продукции за рубеж.



В рамках Пермского инженерно-промышленного форума состоится подписание соглашения между дочерней компанией ПАО «Метафракс» Metadynea Trading SA и корейской компанией Sunghong Co., Ltd. по поставке уротропина и пентаэритрита на рынок Восточной Азии. Для этих целей создано совместное предприятие SamyangMeta Ltd.



Первые поставки 200 тонн продукции состоятся уже в этом месяце. В перспективе — расширение географии в другие страны Восточной Азии.



Ранее глава Пермского края Максим Решетников отмечал, что в Прикамье много компаний, которые способны успешно конкурировать на зарубежных рынках. Однако только 0,5 % из них экспортируют продукцию за рубеж, поэтому им нужно оказывать возможные меры поддержки.



Именно поэтому в регионе активно развивается поддержка предприятий по выходу их на новые рынки. В частности, в Прикамье с сентября 2017 года работает «Центр поддержки экспорта», целью которого является увеличение объема экспорта в Пермском крае и помощь малому и среднему бизнесу в вопросах внешнеэкономической деятельности.



«Экономика Пермского края обладает значительным экспортным потенциалом как в категории субъектов малого и среднего предпринимательства (в 2017 году 483 малых и средних предприятия региона имели статус экспортера), так и в категории крупных промышленных предприятий», — отметил директор Регионального центра экспорта Тимур Арутюнов. Он считает, что сотрудничество между предприятиями Пермского края и Кореи послужит хорошим импульсом для развития благоприятного инвестиционного и внешнеэкономического климата Пермского края.



Руководство «Метафракса» не исключает создания новых производственных мощностей на базе совместного производства. «Европа для нас понятна и комфортна с точки зрения ведения бизнеса, там работает дочерняя компания «Метафракса» — «Метадинеа Австрия». Это хороший премиальный рынок. Если продажи пойдут успешно, то в перспективе совместное предприятие SamyangMeta может построить новый завод на территории Кореи или России», — комментирует председатель совета директоров ПАО «Метафракс» Армен Гарслян. Напомним, в феврале 2018 года в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи между Пермским краем и ПАО «Метафракс» был заключен специальный инвестиционный контракт. Согласно договору ПАО «Метафракс» к 2021 году создаст новый комплекс по производству аммиак-карбамида-меламина на основе продувочного газа от производства метанола. Общий объем инвестиций в проект, включающий собственные и заемные средства, составит более 58 млрд рублей без учета НДС. Успешная реализация проекта позволит инвестору, начиная с 2021 года, обеспечить выпуск 575 тыс. тонн карбамида, 308 тыс. тонн аммиака и 41 тыс. тонн меламина в год. При реализации проекта планируется создать не менее 392 новых рабочих мест. Налоговые поступления в бюджет муниципалитета от деятельности подрядных организаций ПАО «Метафракс» составят десятки миллионов рублей. За время действия специнвестконтракта налоговые отчисления компании увеличатся на 1 млрд рублей.



Пермский инженерно-промышленный форум состоится 19–20 апреля в Фестивальном доме (ул. Ленина, 51а). Регистрация участников уже открыта и доступна на сайте форума engineerforum.ru/signup.