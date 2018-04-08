Почти тысяча участников зарегистрировались на Пермский международный марафон

15:52 | 9.04.2018

До второго Пермского международного марафона осталось ровно пять месяцев — спортивное мероприятие состоится 9 сентября. Уже зарегистрировались почти тысяча человек из Перми и Пермского края, Ленинградской, Ярославской, Московской, Нижегородской, Тюменской, Свердловской областей, республик Башкортостан, Дагестан, Удмуртии.



Регистрацию на разные дистанции прошли 450 мужчин и 444 женщины. Самым маленьким спортсменом на сегодня остается двухлетний ребенок, а самому взрослому участнику 81 год. Он планирует преодолеть дистанцию в 10 км. Средний возраст зарегистрировавшихся составляет 26 лет.



Всего в этом году принять участие в забегах смогут до 8 тысяч участников. Желающим необходимо зарегистрироваться на сайте Пермского международного марафона permmarathon.ru.



Полезные советы о том, как подготовиться к марафону, чем питаться, какую музыку слушать во время тренировок, и другую важную информацию можно найти в группе Пермского марафона в социальных сетях «ВКонтакте» (vk.com/permmarathon) и Instagram (instagram.com/permmarathon).