В Пермском университете начался публичный сбор средств на развитие Ботанического сада

14:55 | 9.04.2018

В ПГНИУ стартовал марафон событий Ботанического сада – «Пальмовая ветвь». С 9 апреля и до конца года на территории сада будут проходить лекции и мастер-классы, экскурсии, занятия по йоге и другие благотворительные ивенты. Все собранные средства будут направлены на развитие Ботанического сада университета.



«Всеми событиями, которые пройдут в рамках «Пальмовой ветви», мы хотим привлечь внимание горожан к Ботаническому саду не только как к пространству биоразнообразия, – подчеркивает директор Ботанического сада ПГНИУ Сергей Шумихин. – Ботсад – это также место притяжения пермяков, интересующихся культурой и образованием. Средства от публичного сбора пойдут на разработку плана реконструкции оранжереи, а также помогут постоянно реализовывать исследовательские проекты и регулярно пополнять коллекции сада».



Первыми мероприятиями «Пальмовой ветви» станут «Тотальный диктант» (14 апреля), лекция о подснежниках в лектории Ботанического сада (21 апреля) и общий университетский сбор макулатуры (24 апреля).



18 мая состоится благотворительный аукцион: лотами станут плоды и ростки растений из коллекций Ботанического сада и сувениры. В рамках фестиваля «Ночь в университете» в Ботсаду жителей и гостей города пригласят на экскурсии, будут работать интерактивные площадки.



Летом на площадке Ботсада будут проходить городские лектории и благотворительные мероприятия, будет действовать кинотеатр под открытым небом. Раз в неделю на территории Ботанического сада можно будет позаниматься йогой с квалифицированными инструкторами.



Кроме того, до конца года пройдет серия мастер-классов: горожане научатся прививать цитрусовые, фотографировать и рисовать природу, готовить травяной чай и шить ароматические подушки. Завершением «Пальмовой ветви» станет концерт на одной из городских площадок в декабре.



Поддержать Ботанический сад можно, сделав пожертвование в Фонд целевого капитала на сайте Пермского университета: psu.ru/universitet/endowment-psu/vnesti-svoj-vklad/vnesti-pozhertvovanie-on-line.