Пермь: новости дня
13:11 | 9.04.2018
В пятницу в столице Прикамья откроются пункты выдачи сертификатов в загородные и санаторно-оздоровительные детские лагеря
Формы получения бюджетной поддержки и формы отдыха в этом году остаются традиционными, напоминают в департаменте социальной политики администрации Перми. Бюджетную поддержку можно получить в виде компенсации части расходов на оплату стоимости путевки в загородные лагеря отдыха и оздоровления детей, санаторно-оздоровительные детские лагеря, расположенные на территории РФ, а также в виде сертификата на оздоровление и отдых.
Согласно региональному законодательству в Перми и Прикамье бюджетная поддержка родителей, которые отправляют детей в летние лагеря, зависит от социального статуса или уровня доходов семьи. Сертификат может быть выдан только по одной из форм — это загородный лагерь отдыха и оздоровления детей и санаторно-оздоровительный детский лагерь. При этом отправить ребенка в лагерь досуга и отдыха или в лагерь палаточного типа, напомним, в этом году можно без получения сертификата. Подробнее об этом — на сайте городской администрации (gorodperm.ru/actions/social/family/news/2018/03/43949-id/).
Если семья хочет отправить ребенка в загородный лагерь отдыха и оздоровления или санаторно-оздоровительный лагерь, то для получения сертификата необходимо подготовить пакет документов, который зависит от социального статуса или среднемесячного дохода семьи. Бюджетная поддержка не предоставляется для детей, проживающих в семьях со среднемесячным доходом семьи, превышающим трехкратную величину прожиточного минимума.
Затем нужно подать заявление в любой из 16 пунктов выдачи сертификатов, независимо от места регистрации. Стоимость сертификата также будет определяться исходя из социального статуса семьи или ее среднемесячного дохода. Пакет необходимых документов доступен на gorodperm.ru в разделе «Социальная сфера/Семья и детство/Оздоровительная кампания/Сертификат на оздоровление и (или) отдых детей». Адреса пунктов выдачи и график их работы можно будет найти в этом же разделе завтра, 10 апреля. После этого нужно выбрать лагерь из реестра поставщиков услуг по организации отдыха детей и их оздоровления, размещенного на сайте министерства социального развития края (minsoc.permkrai.ru/sotsialnaya-pomoshch-i-podderzhka/reestr-postavshchikov-uslug-po-organizatsii-otdykha-detey-i-ikh-ozdorovleniya).
Последним шагом станет покупка путевки и передача сертификата представителю лагеря. Важно учитывать, что передать сертификат представителю лагеря нужно в течение 15 дней со дня получения, иначе сертификат будет аннулирован, а право на поддержку утрачено.
Напомним, сейчас в департаменте социальной политики администрации города идет прием заявлений на предоставление компенсации, который продлится до 30 июня. Подробнее об этом виде бюджетной поддержки — на gorodperm.ru/actions/social/family/news/2018/02/43567-id.
В департамент социальной политики администрации Перми по вопросам организации отдыха детей и оздоровления можно обращаться по адресу: ул. Газеты Звезда, 9, каб. 11, либо по телефонам: 236-15-54, 236-12-14.
Разъяснения по необходимым документам для получения компенсации или сертификата доступны здесь: gorodperm.ru/upload/news/20.12.16/Razasnenija_po_dokumentam_na_sertifikat.doc.
© «Вечерние Ведомости»
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