Дзюдоисты Прикамья пробились в финал Спартакиады молодежи РФ

13:36 | 8.04.2018

В Кирово-Чепецке 7-8 апреля проходит окружной этап ПФО по отбору на финал IV летней Спартакиады молодежи России. В нем принимают участие 15 дзюдоистов из Прикамья.



Первый день соревнований стал успешным для представителей региона. В своих весовых категориях одержали победу Дмитрий Котельников (55 кг, Пермь), Виктор Глухов (66 кг, Чернушка), Тимофей Баранов (60 кг, Чернушка). Они получили право выступить в финале Спартакиады РФ, который пройдет в июле в Пензе.