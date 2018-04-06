Судебные приставы Прикамья приглашают на День единого приема граждан

11:44 | 8.04.2018

В рамках реализации Концепции открытости федеральных органов исполнительной власти 19 апреля 2018 года в Управлении и во всех структурных подразделениях Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю проводится День единого приема граждан.



С 14.00 до 20.00 личный прием должников и взыскателей будут осуществлять квалифицированные специалисты аппарата Управления, начальники структурных подразделений и судебные приставы-исполнители.



Граждане, предприниматели и представители юридических лиц смогут обратиться к руководству и сотрудникам службы судебных приставов по любым вопросам, связанным с деятельностью ведомства: взыскание различных видов задолженностей, работа по исполнительным производствам неимущественного характера, применение к должникам таких специальных мер, как временное ограничение на пользование специальным правом на управление транспортным средством, а также воздушным, морским или речным судном.

В День единого приема граждан у всех желающих появится возможность узнать о наличии задолженности и в добровольном порядке исполнить требования исполнительного документа. Кроме того, граждане смогут получить информацию об имеющихся в Управлении вакансиях и перечне документов, необходимых для участия в конкурсе на замещение должностей государственной гражданской службы.



В День единого приема граждан предварительная запись на прием не требуется. При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность.



Напомним, что Управление Федеральной службы судебных приставов по Пермскому краю находится по адресу: г. Пермь, ул. Советской Армии, 28, а адреса структурных подразделений размещены на r59.fssprus.ru.