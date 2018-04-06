Житель Прикамья лишен свободы за серию краж из садовых домиков

11:40 | 8.04.2018

В Чайковском вынесен приговор неработающему, ранее неоднократно судимому 37-летнему местному жителю, сообщает ГУ МВД по Пермскому краю. Мужчина признан виновным в совершении нескольких краж.



Полиция установила, что летом прошлого года мужчина похищал имущество из домов, расположенных на садовых участках. Чтобы попасть в помещения, злоумышленник использовал различные орудия взлома и подручные инструменты. Мужчина брал бытовую технику и электроинструменты. Все кражи совершены вечером и ночью.



Стражи порядка задержали злоумышленника и установили его причастность к четырем эпизодам краж. Общая сумма ущерба составила около 22 тысяч рублей.



Суд приговорил виновного к 3 годам 1 месяцу в исправительной колонии строгого режима.