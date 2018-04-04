В Перми вступил в должность новый председатель Семнадцатого арбитражного апелляционного суда

17:39 | 6.04.2018

Сегодня, 6 апреля, в Семнадцатом арбитражном апелляционном суде состоялось вступление в должность нового председателя. Указом Президента РФ № 92 от 02.03.2018 «О назначении судей федеральных судов и о представителях Президента Российской Федерации в квалификационных коллегиях судей субъектов Российской Федерации» председателем назначен Константин Петрович Беляев.



Представила коллективу суда вновь назначенного председателя Ирина Валентиновна Решетникова, председатель Арбитражного суда Уральского округа. Она пожелала экс-заместителю председателя Арбитражного суда Свердловской области успешной работы в новой должности.



Удостоверение Константину Беляеву вручил временно исполняющий обязанности главного федерального инспектора по Пермскому краю Сергей Половников.



В приветственном слове губернатор Пермского края Максим Решетников отметил, что сейчас регион активно развивается, наращиваются темпы в экономике, развивается промышленность, сектор малого и среднего бизнеса. В частности, он сказал: «Бизнес — та сфера, где неизбежно возникают различные споры. И очень важно, что все чаще они решаются в правовом поле. Сегодняшнее назначение очень важно для Пермского края, Свердловской области и Удмуртской Республики. Я убежден, что Константин Петрович не только поддержит высокую заданную планку работы, но и поднимет ее еще выше». Также губернатор пожелал К.П. Беляеву успехов в работе и поддержки коллектива.



Поздравила вновь назначенного председателя со вступлением в должность председатель Арбитражного суда Свердловской области Светлана Александровна Цветкова, со словами напутствия и наилучшими пожеланиями обратился к К.П. Беляеву Виктор Цодикович — первый председатель Семнадцатого арбитражного апелляционного суда, возглавлявший его 12 лет.



В ответном выступлении Константин Беляев заверил, что намерен сохранить все лучшие традиции суда, а наряду с этим готов внедрять новые формы работы по доступности и прозрачности процесса судопроизводства, по укреплению и развитию арбитражной системы.



Фото: 17aas.arbitr.ru