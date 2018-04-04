Пермь: новости дня
17:02 | 6.04.2018
Число иностранных студентов в Прикамье увеличится в 1,5 раза
В своем выступлении губернатор Пермского края Максим Решетников обозначил, что сейчас идет серьезная конкуренция в сфере образования между регионами и странами. При этом итоги деятельности региональных вузов показывают, что краю есть что предложить.
По данным представителей высших учебных заведений, в 2018 году в вузах Пермского края на постоянной основе обучается более 1600 иностранных студентов из 52 стран мира. При этом еще столько же приезжает в Прикамье по обмену и обучается несколько месяцев. За последние 4 года число иностранных студентов в краевых вузах увеличилось в 4 раза. При этом более половины иностранных студентов обучается в Пермском государственном медицинском университете. Наибольший рост произошел в прошлом году, в частности, в 2 раза выросло число иностранных студентов в медицинском университете. Это говорит о том, что есть ниши, в которых краевые вузы конкурентоспособны.
Губернатор подчеркнул значимость усиления работы по привлечению иностранных студентов. По его словам, экспорт образования вышел на федеральный уровень, президентом РФ в Послании Федеральному собранию было озвучено несколько инициатив. В первую очередь, они касаются регулирования вопросов пребывания студентов в стране, возможности проживания в России по студенческой визе. «Мы рассчитываем, что после изменения федерального законодательства нам будет проще решать некоторые вопросы. При этом часть из них в регионе могут быть решены за счет грамотного планирования, – заявил глава Прикамья. – В частности, это касается проживания иностранных студентов». Губернатор привел пример построенного в 2014 году общежития для студентов пермского политеха, наличие проекта у «классического» университета и начатые переговоры по строительству кампуса на 3 тысячи мест для всех студентов региональных вузов.
На совете ректор Пермского государственного медицинского университета им. академика Е. А. Вагнера (ПГМУ) Ирина Корюкина представила опыт вуза по выстраиванию системы обмена студентами с Дубайским медицинским университетом, договоренности о котором были достигнуты в рамках бизнес-миссии в ОАЭ в январе.
Одной из основных составляющих привлечения иностранных студентов ректор ПГМУ считает преподавание медицинских дисциплин на английском языке. По словам Ирины Корюкиной, в связи с ростом числа иностранных студентов в университете повысился уровень преподавания и техническая оснащенность образовательного учреждения. Место университета в системе образования России существенно повысилось.
«Экспорт образования касается всех вузов, это направление объединяет учебные заведения и краевые власти. Важно, чтобы наши вузы привлекали большее число студентов, потому что это оказывает влияние на позиционирование страны, наших научных и образовательных успехов и обеспечивает дополнительные финансы», - пояснила ректор ПГМУ.
Ректор ПГНИУ Игорь Макарихин отметил готовность губернатора и краевых властей к сегодняшней встрече. По его словам, по вопросам, которые представители вузов только готовились задать и обсудить на совете, были даны распоряжения губернатором профильным ведомствам. «Мы понимаем, что для развития региональных вузов это серьезный вопрос, важный для имиджа Пермского края и для экономической состоятельности учебных заведений», - отметил Игорь Макарихин.
В качестве основных задач, которые были поставлены на заседании Совета ректоров, руководитель ПГНИУ назвал увеличение числа иностранных студентов в краевых вузах в 1,5 раза и создание необходимой инфраструктуры для их проживания в регионе.
© «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
19:10 | 6.04.2018
Присяжные о резонансном процессе в Свердловском областном суде: «Адвокатам затыкали рот»
18:14 | 6.04.2018
РМК построит первый в Варне плавательный бассейн
17:48 | 6.04.2018
Владимир Путин уволил главу свердловского СК Валерия Задорина
17:40 | 6.04.2018
Со следующей недели екатеринбуржцы смогут оплатить проезд в трамваях банковской картой
17:39 | 6.04.2018
В Перми вступил в должность новый председатель Семнадцатого арбитражного апелляционного суда
17:31 | 6.04.2018
Сложный Петуховский район возглавил директор местного техникума
17:15 | 6.04.2018
Екатеринбуржец отсудил компенсацию за не состоявшийся в 2016 году бой Поветкина со Стиверном
17:02 | 6.04.2018
Число иностранных студентов в Прикамье увеличится в 1,5 раза
16:53 | 6.04.2018
Линии наружного освещения построят на 10 темных улицах Кургана
16:52 | 6.04.2018
В Екатеринбурге обнаружили 600 килограмм «контрабандных» яблок
16:14 | 6.04.2018
Актив проекта «Мой Курган»: «Когда город превращает общественный транспорт в бизнес, он умирает»
15:39 | 6.04.2018
В Екатеринбурге поставят памятник погибшим силовикам
15:27 | 6.04.2018
Анатолий Литовченко: Все наказы жителей важны одинаково
15:20 | 6.04.2018
Государственная инспекция труда выяснила причину гибели машиниста ООО «Водоканал Шумиха»
15:17 | 6.04.2018
Плановые учения: из общежития УрФУ эвакуировали 102 человека
14:19 | 6.04.2018
В выходные в Перми изменится работа общественного транспорта
13:25 | 6.04.2018
В Свердловской области объявлено о переходе пригородных поездов на летнее расписание
13:25 | 6.04.2018
Первый случай укуса клеща зарегистрирован в Свердловской области
13:00 | 6.04.2018
Ростуризм подготовил памятку для тех, кто планирует сдать жилье болельщикам ЧМ-2018
12:47 | 6.04.2018
Пермский край представит инвестпроекты на международном форуме
12:41 | 6.04.2018
Депутат гордумы Дмитрий Малютин представил планы по развитию Перми на встрече с жителями и активом ТОС в Индустриальном районе Перми
12:39 | 6.04.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 5 апреля 2018 года
12:22 | 6.04.2018
Екатеринбуржец отсудил деньги за год незаконного ареста
12:08 | 6.04.2018
В выходные в Перми продолжится таяние снега
11:56 | 6.04.2018
Из-за угольной пыли в Березовском приостановили работу предприятия
11:34 | 6.04.2018
В Курганской области воздух стал грязнее. Атмосферу портят газовые и энергетические предприятия
11:20 | 6.04.2018
В Екатеринбурге сотрудница компании сотовой связи передала детализацию звонков абонента третьему лицу
11:00 | 6.04.2018
Свердловский Департамент лесного хозяйства назвал одно из самых проблемных лесничеств региона
10:57 | 6.04.2018
Уралец, который принес в суд кистень, отправится в колонию
10:36 | 6.04.2018
Самым «кассовым» мультфильмом марта стал «Реальная белка — 2»
10:14 | 6.04.2018
Путин встретился с инспекционной комиссией МБВ
09:54 | 6.04.2018
С 16 апреля вступает в силу закон об отмене прямых выборов мэра Екатеринбурга
09:40 | 6.04.2018
Архитекторы представили пять проектов «Контур-парка» в Екатеринбурге