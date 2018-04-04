Пермский край представит инвестпроекты на международном форуме

12:47 | 6.04.2018

9–11 апреля 2018 года в городе Дубай (ОАЭ) пройдет международный инвестиционный форум «Annual Investment Meeting 2018». Традиционно это масштабное мероприятие собирает десятки тысяч участников из сотен стран мира. В этом году форум примет порядка 19 000 участников из 141 страны.



В этом году впервые в форуме примет участие делегация Пермского края. В ее состав войдут как те компании, которые уже успели представить свою продукцию арабским инвесторам, так и предприятия, которые сделают это впервые. В частности, среди участников — руководители ОАО «Краснокамский завод металлических сеток», компаний ITPS и TESSO, НПО «Искра» и АО «Пермснабсбыт». Кроме того, на стенде Пермского края будут представлены инвестиционные проекты в сфере инфраструктуры и девелопмента, запланированные к реализации. Делегацию региона возглавит губернатор Прикамья Максим Решетников.



Опыт первой бизнес-миссии в Дубае показал, что у арабских инвесторов есть серьезный интерес к пермским разработкам. В частности, новый инвестиционный проект представлял генеральный директор ООО «Красный Октябрь» Александр Суслопаров. По его словам, проектом заинтересовалось сразу несколько арабских бизнесменов. Также в рамках деловой поездки в ОАЭ Пермскому государственному медицинскому университету им. академика Е. А. Вагнера удалось достичь договоренностей по обмену студентами с Дубайским медицинским университетом.



Напомним, первая бизнес-миссия Пермского края в Объединенные Арабские Эмираты состоялась в январе. В рамках поездки губернатор представил инвестиционный потенциал региона, а порядка 10 компаний — свою продукцию. Насыщенная программа пермской делегации позволила участникам не только презентовать свою продукцию и услуги, но и пообщаться с потенциальными инвесторами в формате b2b.