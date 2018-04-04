Депутат гордумы Дмитрий Малютин представил планы по развитию Перми на встрече с жителями и активом ТОС в Индустриальном районе Перми

12:41 | 6.04.2018

Исполняющий обязанности председателя Пермской городской Думы Дмитрий Малютин провел встречу с жителями и активом ТОС Индустриального района города Перми на тему «Концепция пространственного развития города Перми» в общественном центре по ул. Мира, 76. Он рассказал о ключевых проектах, которые планируется реализовать в Перми и в Индустриальном районе в ближайшие пять лет.



«Хочу обсудить с вами планы по развитию нашего города и района на ближайшую перспективу. Через 5 лет Пермь встретит 300-летний юбилей. Вместе с краевыми властями мы определяем сегодня приоритеты по преобразованию городской среды. В марте в Фестивальном доме на эспланаде работала замечательная выставка «Моя Пермь — мое будущее». Считаю важным поделиться своими впечатлениями, представить некоторые идеи и услышать ваше мнение об этом», — сказал, открывая встречу, Дмитрий Малютин.



В частности, речь шла о планах по развитию территории завода им. Шпагина, Первогорода и долины Егошихи, созданию транспортно-пересадочного узла на Перми II и нового района «Университетский», открытии нового трамвайного маршрута из микрорайона Парковый.



В Индустриальном районе в 2019 году будет введена в строй новая детская поликлиника на улице Карпинского, 87. Учреждение сможет принять 19 тысяч детей из микрорайонов Ераничи, Новые Ераничи, Авиагородок и Балатово. Современное трехэтажное здание рассчитано на 350 посещений в смену. К 2021 году появится поликлиника краевого онкологического диспансера на 450 посещений в смену и 120 коек дневного стационара. Все три здания онкодиспансера будут связаны. Это позволит, не совершая переходы по улице, получать разные виды медицинского обслуживания.



Также Дмитрий Малютин остановился на строительстве нового зоопарка на Нагорном, первая очередь которого запланирована к сдаче в 2018 году, а вторая — в 2020-м. Будет развиваться инфраструктура и в Балатовском парке — за счет зон массовых мероприятий и аттракционов, детских и спортивно-оздоровительных площадок.



«Сегодня серьезное участие в преобразовании облика города Перми принимает губернатор Пермского края Максим Геннадьевич Решетников, наши краевые коллеги. Оказывается серьезная финансовая, законотворческая поддержка. В результате такого объединения усилий мы получаем отличную возможность реализовать очень серьезные проекты. Важно максимально использовать этот шанс», — подчеркнул Дмитрий Малютин.



В ходе встречи Дмитрий Малютин рассказал о принципах формирования бюджета, о преимуществах главного финансового документа города, о представленном администрацией города Перми проекте программы комплексного развития социальной инфраструктуры краевого центра на 2018–2022 годы, где обозначены городские приоритеты в части строительства детских садов и школ, спортивных объектов.



«Спасибо Дмитрию Васильевичу, что он нашел время и приехал в общественный центр «Мирный», рассказал о том, как развивается город, что предстоит сделать. Информация была нужная, интересная, особенно в части развития Индустриального района. Такие встречи очень полезны для нас, жителей», — отметила председатель ТОС «Нагорный-2» Галина Теплова.