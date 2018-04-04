В выходные в Перми продолжится таяние снега

12:08 | 6.04.2018

Сейчас в столице Прикамья 3 градуса, солнечно. Сегодня, 6 апреля, столбик термометра в Перми поднимется до +8 °C.



Завтра днем будет до +10 °C, ночью — около нуля и мокрый снег. В воскресенье, 8 апреля, воздух прогреется лишь до +5 °C. В понедельник, по предварительным прогнозам, будет около +7 °C.