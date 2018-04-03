В Перми задержана 52-летняя подозреваемая в разбойном нападении

17:42 | 5.04.2018

Пермская полиция в кратчайшие сроки раскрыла разбойное нападение. Как рассказали в ГУ МВД по Пермскому краю, сообщение о причинении 55-летней местной жительнице резаных ран поступило в полицию из медицинского учреждения.



Потерпевшая возвращалась домой с работы около 22.00. В подъезд дома по ул. Мира следом за ней вошла неизвестная женщина и попыталась выдернуть из рук потерпевшей сумку. Заявительница оказала сопротивление, тогда нападавшая приставила ей к горлу острый предмет. В ходе борьбы пермячка получила колото-резаные раны лица и кисти. Злоумышленница скрылась, имущество не было похищено.



Оперативники отдела полиции вместе с коллегами из Управления уголовного розыска краевого главка провели комплекс необходимых мероприятий. Опросив жителей подъезда и установив свидетелей, выяснили имя предполагаемой налетчицы и место ее жительства. Оказалось, однако, что женщина давно не появляется в своем доме, а живет в гостинице. В кратчайшие сроки 52-летнюю подозреваемую нашли, задержали и поместили в изолятор временного содержания. Женщина дала признательные показания.



Возбуждено уголовное дело, следствие продолжается.