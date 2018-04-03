В Перми начинаются работы по строительству нового фонтана на эспланаде

16:36 | 5.04.2018

Сейчас огораживается территория перед Законодательным собранием края, где появится новый фонтан. В выходные подрядчик заведет на площадку технику, которая на следующей неделе начнет оборудовать основание будущего фонтана.



Подрядная организация закончила проектно-изыскательские работы и приступает к строительству фонтана, которое планируется завершить в этом году. Следующим этапом станет благоустройство самой эспланады.



Предполагается, что новый фонтан, как и Театральный, будет светомузыкальным, но струи его будут разнотипными: прямыми, спиралевидными, веерными, с эффектом тумана. Это позволит создавать более разнообразные картины. Новый фонтан займет площадь 40 на 25 метров.



Фонтан перед «Театром-Театром» продолжит работу: представления начнутся уже в мае.