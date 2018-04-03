ИГЖН выявила нарушения при проверке управляющей организации, обслуживающей дом по Маршала Рыбалко, 111, в Перми

16:04 | 5.04.2018

Инспекция государственного жилищного надзора Пермского края провела внеплановую выездную проверку ООО «УК «Гарант». В ходе проверки инспектор обнаружил снежный свес на торце дома, а также несколько сосулек над вторым подъездом. Управляющей компании были выданы предписания устранить нарушения в ближайшее время.



Напомним, 2 апреля с крыши или козырька одного из балконов дома по адресу: Маршала Рыбалко, 111, на 9-месячную девочку в коляске обрушилась снежная масса. От полученных травм ребенок скончался в больнице. Данный дом находится под управлением ООО «УК «Гарант».



В конце марта ИГЖН направила письма в органы местного самоуправления Прикамья. Инспекция рекомендовала им в кратчайшие сроки обеспечить комплекс мер по очистке кровель от снега и снежных навесов. Помимо этого, по предложению ИГЖН эти требования нужно довести до руководителей управляющих организаций (УК, ТСЖ, ЖСК, ТСН), а также проинформировать жителей о возможных сходах снежных лавин и падении сосулек. 4 апреля в адрес главы Перми Дмитрия Самойлова было направлено повторное письмо, в котором ИГЖН еще раз просит муниципалитет в кратчайшие сроки проверить качество уборки снега и льда с кровель жилых домов.