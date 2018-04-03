В 2018 году система безопасности «112» начнет функционировать по всему Пермскому краю

15:07 | 5.04.2018

Правительство Пермского края приняло решение о направлении из бюджета региона в 2018 году 53 млн рублей на завершение создания, проведение государственной экспертизы и введение в эксплуатацию Системы-112 в Прикамье.



Соответствующее постановление было подписано в среду, 4 апреля, губернатором Пермского края Максимом Решетниковым.



Как отметил министр территориальной безопасности Пермского края Андрей Ковтун, внедрение системы позволит исполнить Указ Президента РФ «О совершенствовании системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб на территории Российской Федерации».



На сегодня в Систему-112 поступают обращения только от жителей г. Перми. За 2017 год по единому номеру 112 в центры обработки вызовов поступило более 560 тысяч обращений. За I квартал 2018 года — уже более 149 тысяч обращений.



Для того чтобы все жители Пермского края получили возможность обратиться за помощью по единому номеру 112, необходимо выполнить ряд технических и административных мероприятий. В частности, дооснастить центры обработки данных и 117 дежурно-диспетчерских служб, а также провести испытания Системы.