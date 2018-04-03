В Перми стартовал VIII Межрегиональный форум «Мусульманский мир — 2018»

14:59 | 5.04.2018

Сегодня, 5 апреля, в Пермском крае открылся VIII Межрегиональный форум «Мусульманский мир — 2018», участие в котором примут представители порядка 80 городов России.



Традиционно на форуме будет представлена деловая и развлекательная программа. Участников и гостей «Мусульманского мира» ждут круглые столы, конференции, детские праздники и конкурсы для представителей мусульманских общин. В качестве развлечения гостям предложат послушать татарские и башкирские сказки, полюбоваться выступлениями творческих коллективов, приобрести традиционные мусульманские угощения.



Свое приветствие участникам форума направил губернатор Пермского края Максим Решетников: «Традиционно форум — одна из главных площадок, которая демонстрирует все богатство мусульманского мира, национальных традиций и обычаев. Здесь всегда царит доброжелательная атмосфера. Каждый год на форум приходят тысячи людей, в том числе представители разных религий. Чтобы поближе познакомиться с вашей самобытной культурой, попробовать блюда национальной кухни, послушать красивую музыку. У мусульман есть чему поучиться. Вы бережно передаете из поколения в поколение свои традиции: учите детей заботиться о ближнем, уважать старшее поколение, хранить семейные ценности. В Пермском крае проживает более 250 000 представителей мусульманской религии. Это целая общность людей, которая вносит свой вклад в развитие нашего общего Пермского края».



Накануне форума «Мусульманский мир — 2018» состоялась встреча губернатора Пермского края Максима Решетникова с Шейх-уль-Исламом Талгатом Сафа Таджуддином, председателем Центрального Духовного управления мусульман России, Верховным муфтием России.



В частности, стороны обсудили взаимоотношения между представителями традиционных конфессий в Пермском крае.



Верховный муфтий России подчеркнул, что Пермский край — многоконфессиональный регион: «Межконфессиональные отношения складывались в Пермском крае веками. Здесь живет большое количество разных наций, а сейчас присоединяются представители бывших стран СНГ. Форум «Мусульманский мир» призван сблизить представителей всех конфессий, донести до жителей и гостей Пермского края, что каждый вносит свой вклад в развитие региона, в его будущее».



VIII Межрегиональный форум мусульманской культуры «Мусульманский мир — 2018» пройдет 5–8 апреля 2018 года на площадке выставочного центра «Пермская ярмарка» (г. Пермь, ш. Космонавтов, 59).



Форум «Мусульманский мир» — ежегодное масштабное событие, направленное на гармонизацию межнациональных и межэтнических отношений, развитие культуры народов, традиционно исповедующих ислам. Мероприятие носит общественный, национальный и культурный характер. Ежегодно в форуме принимает участие около 20 000 человек. С полной программой форума можно ознакомиться на islam.expoperm.ru.