Пермь: новости дня
13:39 | 5.04.2018
В Перми началась помывка дорожных ограждений
Весной подрядные организации убирают скопившийся за зиму мусор, моют ограждения вдоль дорог и дорожные знаки, чистят остановочные павильоны от объявлений и граффити.
Для эффективной и быстрой очистки ограждений применяется дорожная машина с щеткой, где необходимо — ручная очистка. Так, в Ленинском районе первые работы проходят на центральных улицах: Сибирской, Ленина, Комсомольском проспекте. В ближайшее время на дороги выйдут уличные пылесосы.
В Мотовилихе подрядчик приступил к помывке барьерных ограждений на автомагистрали Стахановская — Чкалова. Работы ведутся на путепроводах через Данилиху и Егошиху в оба направления.
© «Вечерние Ведомости»
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