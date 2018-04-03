В Перми началась помывка дорожных ограждений

13:39 | 5.04.2018

В районах краевой столицы стартовала комплексная весенняя уборка. Подрядчики начали с очистки дорожных ограждений и урн после зимы.



Весной подрядные организации убирают скопившийся за зиму мусор, моют ограждения вдоль дорог и дорожные знаки, чистят остановочные павильоны от объявлений и граффити.



Для эффективной и быстрой очистки ограждений применяется дорожная машина с щеткой, где необходимо — ручная очистка. Так, в Ленинском районе первые работы проходят на центральных улицах: Сибирской, Ленина, Комсомольском проспекте. В ближайшее время на дороги выйдут уличные пылесосы.



В Мотовилихе подрядчик приступил к помывке барьерных ограждений на автомагистрали Стахановская — Чкалова. Работы ведутся на путепроводах через Данилиху и Егошиху в оба направления.